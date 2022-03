Inter, Barella già a quota 9 assist: è record da quando gioca in Serie A

Il centrocampista nerazzurro in questa stagione si sta mettendo in luce come ottimo giocatore da ultimo passaggio

Fabio Alampi

L'ultima partita dell'Inter ha visto un Nicolò Barella nuovamente sui suoi livelli. Il centrocampista ha ulteriormente impreziosito la sua prestazione con due assist, che gli hanno consentito di salire a quota nove in stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Barella ha svoltato venerdì sera, almeno a livello di singola prestazione. Rispetto alla media delle altre partite giocate, Nicolò ha quasi triplicato i contrasti vinti (3 contro l'1,16) e migliorato i recuperi (da 5,24 a 7, quasi il doppio della media ruolo di A). E poi: 63 passaggi positivi su 72, tre dribbling, 28 verticalizzazioni, da cui sono arrivati i due assist che hanno stabilito il nuovo primato personale. Nicolò è arrivato a quota nove passaggi vincenti - record da quando gioca in A – e adesso guida la classifica della specialità davanti a professori del mestiere come Calhanoglu, Candreva, Milinkovic e Berardi, tutti a 8".