Italia, prestazione clamorosa di Barella. Tuttosport: “Gara da 8,5, assist alla Rivera”

Le prestazioni di Nicolò Barella ormai non fanno più notizia: il centrocampista dell’Inter, titolare inamovibile per Antonio Conte, si è ritagliato un ruolo da protagonista anche con la Nazionale di Roberto Mancini. Il classe ’97, nella sfida di ieri sera contro l’Olanda, ha propiziato il gol di Pellegrini con uno splendido assist, a coronamento di una prova di assoluto valore.

Tuttosport lo incensa, nominandolo migliore in campo con un clamoroso 8,5 come voto e scomodando un paragone con una leggenda del calcio italiano.

“Fantastica la prova dell’interista, che non solo lotta come un gladiatore su ogni palla, ma inventa da trequartista per Pellegrini servito con una palla che pare colpita dal genio di Gianni Rivera“.