Inter, per Barella già 9 assist in campionato: nel mirino Stankovic e Candreva

Il centrocampista nerazzurro "vede" la doppia cifra: solo Berardi del Sassuolo ha fatto meglio in questa stagione

Nicolò Barella ha fornito nove assist in questo campionato, meno soltanto di Domenico Berardi (11). Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo due centrocampisti dell’Inter sono andati in doppia cifra di assist in una singolo campionato: Dejan Stankovic (10 nel 2006/07) e Antonio Candreva (10 nel 2016/17).