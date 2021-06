SOCIAL / Barella in Nazionale, la famiglia e l’agente tifano per lui da casa

Il calciatore nerazzurro è a Londra e sta giocando da titolare la gara contro l'Austria: in Italia la moglie e le figlie tifano per lui

Barella è in campo con la Nazionale italiana. Gioca da titolare la gara contro l'Austria, là in mezzo come sempre, accanto - questa volta - a Verratti e Jorginho. Il giocatore dell'Inter è a Londra, la gara si gioca nello storico stadio Wembley, a casa c'è chi fa il tifo per lui. Gli italiani, gli interisti e pure loro, le sue figlie, la sua famiglia e il suo agente, Beltrami, che in realtà è un po' parte della truppa. In Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze, c'è la moglie Federica che ha postato la fotografia delle piccole di casa davanti alla tv con la maglia della Nazionale e il numero 18 del papà. A Montecarlo il procuratore del calciatore nerazzurro che ha postato le immagini dell'ingresso in campo di Nicolò.