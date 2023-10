Barella vuole lasciare di nuovo il segno. Ha sposato con convinzione il progetto Inter

Nell'Inter che ha iniziato bene la stagione 2023-24, c'è uno dei pilastri che fin qui non ha espresso tutto il suo potenziale. Nicolò Barella non sempre ha sfornato buone prestazione in questo avvio, ma nell'ultima gara contro la Salernitana il centrocampista è sembrato in crescita. Una crescita che arriva nel momento giusto perché stasera a San Siro arriva il Benfica e Nicolò ha già fatto male ai portoghesi. Il giocatore è già stato decisivo contro i portoghesi nella scorsa Champions ai quarti di finale sia all’andata sia al ritorno.

"Lo scontro si ripropone, stavolta non c’è in palio un passaggio del turno, ma il destino in una fase a gironi cominciata con un pareggio per l’Inter e una brutta sconfitta casalinga per il Benfica. Stasera Barella riparte da quel doppio precedente fortunato, sperando di indirizzare un inizio di stagione che finora non è stato sfavillante. Consapevole del valore in più che può portare, l’Inter aspetta la versione migliore del centrocampista. Sabato sera a Salerno ha fatto fatica a salire di tono, soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa ha servito l’assist a Lautaro, facendo scoccare quella scintilla che stava cercando da un po’". sottolinea il Corriere dello Sport.