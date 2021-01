Tre femminucce. Dopo il gol (e l’assist) contro la Juventus, la nottata ha portato una notizia bellissima a Barella. Nicolò è diventato papà per la terza volta e la moglie, Federica aveva condiviso la novità sui social. Anche lui in una storia su Instagram ha pubblicato una storia per immortalare il momento: “Benvenuta piccola di casa”, ha scritto alla piccola Matilde.