Barella, crescita esponenziale e ora… bollino di certificazione più prestigioso

Continua a stupire il centrocampista dell'Inter, in questi giorni impegnato in Nazionale agli ordini del ct Mancini

L’Inter vuole blindare Nicolò Barella. La conferma è arrivata ieri anche da Beppe Marotta, che ha aperto al prolungamento di contratto del centrocampista con aumento dell’ingaggio. Calciomercato.com ha parlato così dell’exploit del giocatore nelle ultime stagioni: “Una crescita esponenziale che ha anche trovato il bollino di certificazione più prestigioso che ci sia: Barella, come il compagno Lautaro Martinez e altri 4 azzurri (Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho) è stato inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro, non è ovviamente uno dei favoriti per la conquista finale del più ambito trofeo individuale ma il suo nome è comunque accostato a quello di mostri come Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, De Bruyne. Insomma, l'ex Como e Cagliari non è più una scommessa in divenire ma una certezza: per l'Italia e per l'Inter, che sa di non potersi lasciar scappare”, si legge.