Barbano (CdS): “Brozovic-Barella al top meglio di Tonali-Bennacer e Lobotka-Ruiz”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Verona

"Barella è la chiave di volta della vittoria. Perché il Verona crede di giocare una gara tattica, e rinuncia ad osare. Tudor posiziona Ilic su Brozovic per fermare la fonte del gioco di Inzaghi. Ma non sa che c’è proprio il centrocampista cagliaritano a sostituirlo, ubiquo e lucido come ai tempi migliori. Barella è tornato quel furetto di gomma che sfugge alla marcatura, cambia direzione, e sta nel momento giusto al posto giusto, con la sua postura elastica. Il suo stato di grazia dice anche un’altra verità: in un campionato povero di cannonieri, la differenza si fa, una volta di più, a centrocampo. Il duo Brozovic-Barella nelle condizioni ottimali supera il confronto con Tonali-Bennacer e anche quello con Lobotka-Fabian Ruiz. Ma è chiaro che le condizioni sono altalenanti in una stagione lunga e senza pause, per giocatori tutti impegnati su più fronti.".

"L’altro corno dell’egemonia sono gli esterni. Perché ha ragione Capello: il tiki-taka di seconda mano, che racconta il modulo del calcio italiano, senza gli esterni è un torello lezioso. E allora avere un Perisic come quello rivisto ieri a San Siro è una fortuna. Nessuno in serie A è in grado di coprire, pressare, affondare, crossare, e mettiamoci anche tirare, come lui. Questo per concludere che l’Inter è tornata e probabilmente non ce n’è per nessuna delle avversarie che l’aspettano: la Roma, dopo Pasqua, e sei provinciali, Spezia, Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria, tutte virtualmente salve tranne i sardi. È il calendario migliore delle tre big in corsa per il titolo. Metti pure una sconfitta in conto, si va in gloria a ottantaquattro punti. Se Napoli e Milan vogliono stare al passo, devono superare gli scontri con le squadre di vertice: per Spalletti sono due in sequenza, Fiorentina e Roma, e si comincia oggi pomeriggio con i viola al Maradona. Per Pioli sono addirittura tre, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Alla lunga sono gli scogli che possono decidere. È un finale da mozzare il fiato, co me non se ne vedevano da anni. Una responsabilità enorme per gli arbitri, protagonisti di una stagione complessivamente mediocre, e a tratti infelice. Da qui al 22 maggio sbagliare può voler dire decidere lo scudetto. Stiamo attenti".