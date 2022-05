Barella-Brozovic-Calhanoglu: la forza dell’Inter è in un centrocampo d’acciaio

I centrocampisti nerazzurri hanno fatto la differenza in una serata in cui gli attaccanti hanno faticato sotto porta

L'Inter batte 4-2 la Juventus al termine dei tempi supplementari e si aggiudica l'ottava Coppa Italia della sua storia. Lo fa in una serata in cui i suoi attaccanti non riescono a incidere in zona gol. A fare la differenza ci ha pensato il centrocampo, come scrive Tuttosport: "Quando il pallone pesa come un macigno, anche da un calcio di rigore si può giudicare un giocatore. Perché ci vuole sicuramente coraggio, anche se Hakan Calhanoglu è pure dotato di tanta fantasia. E freddezza. Certo, pesava eccome anche la sfera raccolta da Perisic e trasformata nel gol del 3-2 sempre dal dischetto, con il turco già seduto in panchina (e in tensione da bordo campo, pizzicato dalle telecamere). Ma vuoi mettere il peso specifico di un rigore da calciare nel finale di tempo regolamentare, sotto nel punteggio e con il rischio di non avere più i minuti necessari per recuperare? Senza appello è il penalty che Calha calcia con una furia spaventosa a qualche millimetro dall'incrocio dei pali: chirurgico e spietato, ancora una volta alla Juventus, ancora una volta dal dischetto. Come quel 3 aprile, quando aveva sbagliato dagli undici metri, ma Irrati aveva fatto ripetere l'esecuzione: e al secondo tentativo il turco non aveva sbagliato. Stavolta la trasformazione è ancora più precisa, senza bisogno di repliche: all'Olimpico, in una finale spettacolare e piena di colpi di scena, Calhanoglu si prende la scena, confermando di essere uno specialista affidabile e anche un giocatore di spiccata personalità.