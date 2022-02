Barella al posto di Brozovic, un precedente già visto proprio contro il Sassuolo

L'Inter dovrà fare a meno del centrocampista croato, uno degli insostituibili di Inzaghi: al suo posto l'ex Cagliari

Nell'Inter che quest'oggi affronta il Sassuolo mancheranno due titolarissimi: Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Mentre il difensore verrà sostituito da Dimarco, al posto del croato dovrebbe esserci Barella, con Gagliardini e Calhanoglu ai suoi lati. Non è la prima volta che l'ex Cagliari gioca da regista. E, come ricorda il Corriere della Sera, un precedente si è già visto proprio contro il Sassuolo: "Per la prima volta in campionato, Inzaghi deve rinunciare a Brozovic squalificato. Lo sostituirà Barella, spostandosi davanti alla difesa. Un film, con lieto fine, già visto l'anno passato proprio contro il Sassuolo. Il croato fuori per colpa del Covid, Barella centrale basso, l'Inter stravince 3-0, riscatta la sconfitta di Champions con il Real Madrid, e infila una serie di sette successi consecutivi che riscrivono la classifica. Inzaghi spera di assistere a un riuscito remake".