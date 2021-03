Inter, sarà Barella il prossimo capitano. TS: “Ma il prescelto era un altro”

Il centrocampista sardo ha scalato le gerarchie ed è ora il favorito per raccogliere l'eredità di Handanovic

Così scrive Tuttosport: "Il centrocampista cagliaritano - che nella squadra della sua terra aveva già portati i gradi nel corso dell'ultima annata prima del trasferimento a Milano - sta scalando rapidamente le gerarchie. Fino a qualche mese fa, soprattutto fra i tifosi, il giocatore prescelto per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic era Milan Skriniar, ma oggi Barella è senza dubbio in cima ad ogni exit poll. [...] Barella per i fan nerazzurri è il nuovo simbolo dell'interismo, il giocatore che per spirito può ripercorrere la strada di Javier Zanetti, l'ultimo capitano vincente. [...] "Top player" in campo, fuori Barella studia da capitano, con l'appoggio del club che in lui, giovane, italiano e nazionale, vede la bandiera del domani".