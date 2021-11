Inter, sospiro di sollievo Barella. “Dopo il derby Mancini l’ha chiamato e…”

Nicolò Barella è uscito anzitempo contro il Milan per un affaticamento muscolare ma i primi esami hanno dato esito negativo

Nicolò Barella è uscito anzitempo contro il Milan per un affaticamento muscolare ma i primi esami hanno dato esito negativo, rassicurando tutti sulle condizioni del centrocampista sardo. Tanto che il classe '97 risponderà alla convocazione di Roberto Mancini per la sfida decisiva contro la Svizzera. "Di emergenze il ct azzurro se ne intende eccome e anche assai più complicate di quella in atto, che per altro ha coinvolto nuovamente il gioiello dell’Atalanta, richiamato in Nazionale per far fronte ai forfait di Pellegrini (annunciato) e Zaniolo (in parte meno scontato), dopo l’indisponibilità iniziale di Verratti, a cui si aggiunge il fatto di dover recuperare in pieno Barella, uscito nel finale del derby per un problema muscolare alla coscia destra, ma deciso a non mancare il big match di venerdì contro la Svizzera, come aveva detto a caldo a Mancini che lo aveva subito raggiunto telefonicamente nello spogliatoio di San Siro", scrive infatti il Corriere dello Sport.