Inter, sospiro di sollievo Barella. “Non preoccupa, con l’Atalanta titolare”

Secondo La Gazzetta dello Sport, Barella, nonostante il dolore alla coscia patito con la Fiorentina, sarà titolare con l'Atalanta

"Fatica tanta, possibilità che Nicolò Barella alzi bandiera bianca pari a zero". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Nicolò Barella, uscito anzitempo contro la Fiorentina per un dolore alla coscia. Già ieri il centrocampista classe '97 stava meglio a tal punto che la sua presenza non è in dubbio contro l'Atalanta. "Ma certo la gestione fisica di Barella, oltre che di De Vrij e Skriniar, è sotto la lente d’ingrandimento di Inzaghi: sono i tre con il minutaggio maggiore della rosa, partite in nazionale comprese", la chiosa della Rosea.