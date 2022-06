Barella, c’è un dato che fa impressione e che il giocatore conosce bene

Pilastro e titolare inamovibile dell'Inter. Nicolò Barella è il volto del club nerazzurro, mai messa in dubbio la sua permanenza a Milano. Dopo due anni senza staccare la spina, il centrocampista in questi giorni si trova in Sardegna con la famiglia per ricaricare le batterie. La Gazzetta dello Sport analizza alcuni dati relativi al giocatore.

"C’è un dato relativo alla scorsa stagione che fa impressione e che il centrocampista conosce bene: Nicolò ha giocato il 92% delle partite dell’Inter per almeno 45 minuti e il 75% di quelle in Nazionale. In altri numeri: 3.934 minuti in campo la scorsa stagione, mai il centrocampista li aveva messi insieme tutti in un solo anno. Capite perché il riposo era necessario? Riposo mentale, anche perché quello fisico è impossibile, come impossibile è star dietro alle tre figlie in questi giorni di vacanza. Barella ha scelto casa, il sud della Sardegna, per rigenerarsi".