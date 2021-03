Sky – Gli interisti già a Parma. Barella titolare? C’è ancora qualche dubbio

Il centrocampista sardo insieme a Bastoni e Sensi sono nel ritiro della Nazionale a Parma. Poi sabato lasceranno l'Italia con i compagni

La Nazionale azzurra è arrivata a Parma dove si fermerà per tre giorni. Giovedì sera si gioca la gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Gli interisti Barella, Bastoni e Sensi sono arrivati nella città che ospiterà gli azzurri di Mancini, si sono quindi aggregati al resto della formazione azzurra perché i loro ultimi tamponi sono risultati negativi. Era la condizione posta dall'ATS per il via libera ai tre nerazzurri.