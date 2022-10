Barella è tornato: basta lamentarsi, ora pedala. Ed è merito di quel regolamento interno

"Barella ha smesso di recitare cicchetti in pubblico ai suoi, di lamentarsi per un banale passaggio sbagliato e si è messo a pedalare come un anno prima e prima ancora, ai tempi di Antonio Conte. È una delle conseguenze, virtuose, di quel regolamento interno arrivato nei giorni in cui tifosi e media pensavano di spedire sul patibolo Simone Inzaghi. Per fortuna dell’Inter, grazie ai suoi ispirati dirigenti, nessun contatto “esterno” venne mai effettuato. Appena l’Inter si è rimessa in linea di galleggiamento con la famosa dieta post Roma (10 punti in 4 sfide tra Champions e campionato), ecco spuntare il retroscena raccontato da Bastoni capace di ristabilire le responsabilità più autentiche (del gruppo) e il cambio di rotta", spiega il Giornale.