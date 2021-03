Barella, la Gds avverte “5.5, servirebbe quello autentico. E’ a corto di fiato”

L'interista è tra i calciatori più impiegati da mister Conte che ne ha fatto un punto di riferimento in mezzo al campo

Il giudizio sulla partita del giocatore dell'Inter da parte della rosea è stato questo: "5.5. Dentro per Pellegrini, ma servirebbe il Barella autentico e non questo un po' a corto di fiato. E infatti quando entra cambia poco e l'Irlanda del Nord prende il sopravvento in mezzo". Quel "a corto di fiato" potrebbe allarmare un attimo Conte che però sa quanto il giocatore nerazzurro sia stato essenziale finora per lui. Nicolò non si è mai fermato, è uno dei suoi uomini più presenti in campo, per minutaggio, per gioco. Forse ci sta che possa essere stanco pure lui. Al suo ritorno Barella dovrà trovare tutte le risorse necessarie per resistere e esserci perché l'Inter conta sul suo piglio. (Fonte: La Gazzetta dello Sport)