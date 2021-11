De Rosa (Sky): “Barella piuttosto che col freno a mano tirato non gioca. Ma lui…”

Il calciatore nerazzurro non era al meglio quando è arrivato in Nazionale per questa pausa, ma cercherà di fare del suo meglio anche contro l'Irlanda

Eva A. Provenzano

L'ultima giornata con l'Inter ha lasciato strascichi in Nazionale. Nicolò Barella è arrivato nel ritiro a Coverciano con un problema da smaltire. Un affaticamento che ha smaltito tanto da permettere a Mancini di schierarlo da titolare contro la Svizzera. E ora che sta anche meglio di sicuro sarà in campo anche contro l'Irlanda del Nord, partita in programma questa sera.

Del centrocampista nerazzurro si è parlato a Skysport. Geri De Rosa si è soffermato sulla sua generosità: «Giocatore decisivo? Lui il gol ce l'ha eccome, tira sempre, anche da lontano. Si butta sempre in area per segnare. Non mi stupisce che si faccia trovare pronta, che giochi sul dolore, è un giocatore così, impensabile vedere un calciatore così in campo che si trattiene. Dà sempre tutto. Quando si ha un problema muscolare è comunque pericoloso perché potrebbe aggravare la situazione però ha l'esperienza per valutare questo tipo di cosa. Il classico giocatore che se ha questo tipo di problemi piuttosto che giocare col freno a mano tirato non gioca. Sono fiducioso per la sua prestazione di stasera».

(Fonte: SS24)