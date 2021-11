Giornale – Barella miglior centrocampista italiano. E se ci fosse stato Eriksen

Il quotidiano giudica la prestazione del centrocampista dell’Inter che contro l’Udinese ha letteralmente dominato

Questo il giudizio de Il Giornale: “Oggi Barella è il miglior centrocampista italiano, ma soprattutto il “tuttocampista” dell’Inter (tra l’altro sempre presente in stagione: 14 volte su 14 partite). Corre e tira, recupera e lancia. Sua la palla profonda per Dumfries da cui nasce il 2-0, suoi i colpi che nel primo tempo fanno tremare Silvestri almeno 3 volte, sue le giocate che strappano la partita. Jajalo, Makengo e Stryger Larsen per quanto si dannino non lo prendono praticamente mai. Il capitano del futuro (a giorni l’annuncio di prolungamento e adeguamento del contratto) s’incrocia di continuo con Calhanoglu e vista la persistente modestia del turco (solo qualche colpo da fermo, nemmeno troppi) è incalcolabile il danno tecnico per quello che avrebbe potuto dare Eriksen in questo tipo di Inter, piuttosto che in quella sparagnina e contropiedistica di Conte, ma tant’è”.