Marianella: “Barella tra i migliori al mondo. Ennesimo grande colpo dell’Inter”

Il giornalista di Sky Sport ha elogiato la crescita esponenziale del centrocampista nerazzurro e della Nazionale

Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha elogiato la crescita esponenziale di Nicolò Barella e la capacità dell'Inter di rimanere competitiva nonostante le difficoltà finanziarie della famiglia Zhang: "Barella sta diventando uno dei centrocampisti più forti al mondo: è completo, è multidimensionale, è pratico nei momenti importanti, è veramente un centrocampista moderno e fortissimo. L'Inter fa l'ennesimo grande colpo in una situazione difficile, e non dimentichiamo che questa doveva essere una stagione tosta per i nerazzurri dal punto di vista economico, e invece ne sono usciti alla grande.