Belotti: “Barella, altissimo livello. Negli ultimi anni salto di qualità impressionante”

L'attaccante del Torino e della Nazionale di Mancini ha parlato del centrocampista dell'Inter

«Ho sempre detto che in questa Nazionale ci sono tanti giovani molto bravi. E tanti li conoscevo perché sono anni che giochiamo e lavoriamo insieme. Sicuramente quello che impressione più di tutti è Barella - ha detto dell'interista - per il modo che ha di giocare ma anche per la personalità che mette in campo in tutte le gare. È un giocatore di altissimo livello e negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità impressionante».