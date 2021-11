Perrone: “Barella, male con la Svizzera e si è avvertito. Di lui si ha bisogno assoluto”

Il giornalista ha parlato del centrocampista nerazzurro e dell'incidenza che ha nella Nazionale di Mancini

Roberto Perrone, noto giornalista, ha parlato a Skysport dell'incidenza di Barella in Nazionale. «Un'incidenza notevole. Si è visto con la Svizzera che non ha giocato una grande partita e si è avvertito. Le sue incursioni, la capacità di infilarsi tra le linee e la sua aggressività ci sono mancate con la Nazionale svizzera», ha detto.

«Specialmente nel primo tempo, quando loro pressavano molto bene. Serviva uno come lui, è stato sostituito perché non stava giocando bene. Noi abbiamo tre giocatori di vera grande caratura internazionale in questa squadra: Donnarumma, Barella e Chiesa. Sono i tre calciatori da top club, per intenderci. Di Barella c'è assoluto bisogno», ha sottolineato.