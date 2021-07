Italia-Inghilterra, Barella costretto a sdoppiarsi. Se la vedrà con Rice

Il centrocampista dell'Inter sarà ancora tra i titolari di Mancini per la finale dell'Europeo di domani sera

"Restando così la scacchiera tattica, Barella se la vedrebbe a destra con Rice. Quello visto con la Spagna sarebbe insufficiente, quello super che ha messo sotto il Belgio dovrebbe tentare anche l’allargamento a destra: è il modo per consentire a Immobile di entrare al centro della difesa. Anche sfiancandosi: dopo possono entrare Belotti o Berardi. Jorginho avrà cura di Mount, compagno al Chelsea: si conoscono, l’inglese è elegante e tecnico, ma l’esperienza del play può avere la meglio. A patto di trovare la contromossa per il movimento di Kane in trequarti. A volte converrà essere più verticali, meno palleggianti, per saltare il traffico in mezzo: una mossa che passa per l’aiuto di Barella, chiamato a sdoppiarsi, e per la connessione di Chiesa con tutta la squadra, in equilibrio tra copertura e ripartenza", analizza La Gazzetta dello Sport.