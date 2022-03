Liverpool-Inter, Gioele Dix: “Un pochino ci credo. Barella ci mancherà. Lautaro…”

L'attore è un noto tifoso nerazzurro e ha detto la sua sulla gara di Anfield e anche sui possibili protagonisti della partita

L'attore Gioele Dix è un noto tifoso nerazzurro e a Skysport gli hanno chiesto della partita dell'Inter di Inzaghi a Liverpool:

-Credi alla possibilità di ribaltare la partita?

Sono realista ma ci credo. Non escludo le due possibilità. Il Liverpool fa impressione, va ad un'altra velocità. Poi ha dalla sua esperienza e furbizia che si sono viste all'andata. Sembrava non avesse il controllo della partita, invece ha colpito. Impresa difficile. Però sognare non è peccato. Un pochino ci credo.

-Indipendentemente dal risultato potrebbe essere importante fare una bella partita per rituffarsi con caparbietà sul campionato?

Non baratterei nulla. In campionato abbiamo in mano il nostro destino. Quei tre punti col Bologna non sono da dare per scontati. L'asterisco forse dà più fastidio alle avversarie che a noi. Sanno che c'è quell'asterisco e io la giocherei più avanti possibile, come una specie di bonus. Una bella prestazione ad Anfield farebbe molto. Ma sono chiacchiere, o vinci o perdi e se perdi un po' di ripercussione ce l'hai.

-Chi potrebbe essere l'uomo del destino?

Lautaro c'è e potrebbe essere quello giusto perché ha fatto tre gol di recente, è carico e in quella partita può fare la differenza. Mi spiace troppo non ci sia Barella per colpa di una leggerezza col Real e la stiamo pagando. Lui poteva essere l'uomo della svolta perché è un combattente, uno che non si arrende mai, ci mancherà, è l'uomo mancato del destino.

