Barella uno dei cardini dell’Inter: “Lo era con Conte, da quando c’è Inzaghi…”

La sfida contro il suo passato. Nicolò Barella è pronto ad affrontare il Cagliari domani sera alle 20.45 a San Siro. E vuole farsi perdonare quanto accaduto a Madrid. Il Corriere dello Sport parla così del centrocampista dell’Inter, fresco di rinnovo di contratto: “Il Cagliari, il suo passato, in più la necessità di reagire dopo l’espulsione e la sconfitta rimediati a Madrid. Insomma, c’è tutto perché il match di domani sera sia denso di significati speciali e particolari per Barella, uno dei cardini dell’Inter. Lo era con Conte e nulla è cambiato da quando Inzaghi si è seduto in panchina. Nel frattempo, lo è diventato anche della Nazionale, con cui la scorsa estate ha conquistato un Europeo da protagonista. A nemmeno 25 anni, si può dire che abbia bruciato le tappe. Come uomo, ancor prima che calciatore, visto che si è sposato presto ed è già padre di tre figlie. Una delle sue caratteristiche è l’esuberanza. Ai tempi di Cagliari faticava a contenerla. Una volta sbarcato all’Inter è riuscito a trattenersi. A volte, però, rispunta fuori, come è accaduto l’altra sera al Bernabeu. Non è da tutti, però, riconoscere l’errore e chiedere scusa”, si legge.