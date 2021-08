Barella, con l’Inter c’è una promessa. CdS: “Aspetterà e non andrà allo scontro”

Il centrocampista nerazzurro, fresco campione d'Europa con la Nazionale, da domani sarà a diposizione di Inzaghi

Vacanze terminate per Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter, fresco campione d'Europa con la Nazionale, da domani sarà a diposizione del nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Il giocatore è finito nel mirino di diversi top club europei, ma la sua permanenza a Milano non è in discussione: si sente pienamente coinvolto nel progetto interista, e la dirigenza lo considera una della colonne della squadra del presente e del futuro. Le parti, secondo il Corriere dello Sport, hanno in programma anche una revisione dell'attuale contratto: