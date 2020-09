L’Inter si allena in vista della Fiorentina. Barella in gruppo con i compagni

Era uscito per una forte botta alla spalla nell’allenamento dell’Inter con il Lugano. Nicolò Barella era uscito al ventesimo ed era stato sostituito da Agoumè. Ma oggi si è allenato alla Pinetina con il resto della squadra. Nelle foto che arrivano dal centro sportivo Suning il giocatore nerazzurro è insieme al resto del gruppo. E non ci sono particolari fasciature a far pensare ad un problema ulteriore rispetto alla botta incassata nell’amichevole contro la squadra svizzera.