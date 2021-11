CorSera – Italia, Barella: salto di qualità evidente. “Non si fa problemi se…”

Il centrocampista nerazzurro è anche al centro del progetto tecnico di Mancini che sa di poter contare su di lui

Tra i più giovani della Nazionale italiana, da loro passa la qualificazione ai Mondiali in Qatar e nel mirino c'è la partita contro la Svizzera e quel primo posto per strappare un biglietto per il torneo del 2022. Il trauma della mancata qualificazione ai Mondiali di 4 anni fa, adesso deve fare spazio alla speranza. E per questo Mancini si affida ai suoi giovani guerrieri. In particolare - scrive il Corriere della Sera - sono quattro: Donnarumma-Barella-Locatelli-Chiesa. "Sono i più giovani trascinatori della Nazionale di Mancini, quelli che hanno fatto il salto di qualità più evidente e che devono continuare a fare la differenza", si legge.