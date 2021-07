Repubblica – Inter, 50mln per Barella ben ripagati: un po’ Ancelotti un po’ Oriali

Anche ieri, fra i migliori in campo. Una prestazione maiuscola, condita da un gol stellare. Nicolò Barella è fra i protagonisti dell'Italia

"Barella è un centrocampista scooter, lo trovi dappertutto, corre e lavora per quattro. Un Ancelotti in sedicesimo, o meglio — se si volesse rimanere all’Inter e alla Nazionale che se lo gode — una vita da mediano, alla Lele Oriali. La rabbia e la cocciutaggine con cui si tiene in piedi ed esce dalla triplice morsa di Thorgan Hazard, Vermaelen e Vertonghen in area indicano la testardaggine e la forza di volontà che ne fanno uno dei centrocampisti italiani più forti e continui. Tanto che l’Inter due anni fa ci scommise sopra quasi 50 milioni versati al Cagliari".