Jacobs-Tamberi, oro a Tokyo. Il post di Barella: “Spettacolari”

I due atleti hanno vinto nelle loro discipline alle Olimpiadi e l'interista ha avuto un pensiero e un complimento per loro

Da un campione d'Italia e d'Europa i complimenti per due italiani che hanno vinto la Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. Nicolò Barella ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram per i due atleti dell'Atletica Leggera che hanno fatto sognare l'Italia.

Si tratta di Tamberi che ha vinto la medaglia d'oro per il salto in alto toccando 2 metri e 37 e Jacobs che ha corso i centro metri in 9 secondi e 80 decimi e ha conquistato la medaglia più preziosa e la storia. Per lui record europeo e la soddisfazione di essere il primo italiano a qualificarsi nei cento metri in una finale olimpica. Vincerla è in pratica un'impresa da leggenda. A loro due l'interista, che domani sarà alla Pinetinacon i suoi compagni dopo le vacanze, ha dedicato un post e una sola parola che dice tutto: "Spettacolari".