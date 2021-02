Inter, Barella sa come far male alla Juventus: i precedenti parlano chiaro. E con Hakimi…

Tra i protagonisti annunciati della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter ci sarà Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro sta attraversando un ottimo momento di forma, ed è chiamato a trascinare i compagni in un’impresa difficile per provare a raggiungere la finale.

L’ex Cagliari, come ricorda il Corriere dello Sport, ha già dimostrato di saper far male ai bianconeri: “Ora più che mai il centrocampista sardo deve essere considerato un fattore decisivo. La Juve lo ha già sperimentato sulla sua pelle: un gol e due assist in due partite, infatti, confezionano un bottino che non può essere semplice frutto del caso. Significa che l’ex-Cagliari ha caratteristiche indigeste per la mediana bianconera, questione di dinamismo, di capacità di inserimento, di passo, e pure di qualità e scelta nella giocata.

Tenuto conto che allo Stadium non ci sarà Vidal, Barella avrà ancora di più la licenza di dare l’assalto all’area avversaria. Tutto questo gli riesce meglio quando al suo fianco si ritrova Hakimi. Con il marocchino, infatti, diventano in due quelli da andare a rincorrere“.