Marani: “Barella è stato la metà dell’Inter nel momento difficile. Ha sorretto la squadra”

Il giornalista ha parlato del centrocampista che è stato un punto di riferimento per Conte per tutto l'anno

«Non è la fase più alta della stagione di Barella . Ma per ovvie ragioni. Ha corso più di tutti». Matteo Marani, a Skysport, ha parlato del giocatore nerazzurro che è per Conte un punto di riferimento. Un po' di stanchezza negli ultimi tempi ma l'allenatore nerazzurro non ha mai rinunciato a lui se non quando è stato costretto per squalifica, contro il suo Cagliari.

«Ha sorretto l'Inter nel momento più difficile, è stato un elemento trascinante, è stato il puntello, un punto di forza della squadra per diversi mesi. Non che adesso non lo sia, è sempre importante e determinante. Ma c'è stato un momento della stagione in cui è stato da solo la metà dell'Inter per quello che faceva in campo. Chiudeva, dava una mano a Brozovic in regia, supportava l'attacco, trovava i gol. Mi sembra uno dei protagonisti di questa stagione. Non c'è dubbio», ha continuato il giornalista.