Ufficiale: miglior stagione di Barella a livello realizzativo. E’ uno dei 5 che…

"Nicolò aveva iniziato la stagione sparato come un razzo, moltiplicando gli assist e i gol: ne aveva segnati 5 nelle prime 12 di A, come mai gli era riuscito prima. Poi, pian piano, i tanti minuti sulle gambe si erano fatti sentire e pure i nervi erano risaliti a fiori di pelle, vedi la lite di Marassi con Lukaku. Nelle ultime partite, non a caso, era stato spesso sostituito da Inzaghi, poi ecco spuntare questa notte portoghese che cambia il colore della stagione nerazzurro: il primo gol di testa della vita di Barella è pure il suo settimo tra campionato e coppe finora".