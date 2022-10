GdS – Inter, alcuni atteggiamenti scriteriati. “Barella l’esempio più nitido”

"Quando il povero Asllani cercava un posto al sole in mezzo, tanti osservavano Barella: mulinava le braccia più del solito, dava segnali di insofferenza verso il compagno. Non che in campo manchi solidarietà - lo spogliatoio è sano, nessuno rema contro Inzaghi —, ma l’ansia del momento si traduce in campo in atteggiamenti scriteriati: la tentazione di risolverla ognuno a modo suo, ammessa dallo stesso Inzaghi, è piuttosto evidente. Ed ha forse in questo Barella sbuffante l’esempio più nitido: l’anno scorso Nicolò creava e tirava di più", commenta La Gazzetta dello Sport.