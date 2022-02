Barella e quel no al Napoli. CdS: “Preferì restare a Cagliari. L’Inter si era mossa”

Il centrocampista nerazzurro, prima del suo arrivo a Milano, era nel mirino di diverse squadre, tra cui i partenopei

Il prossimo ostacolo sul cammino dell'Inter è il Napoli dell'ex Luciano Spalletti. Una sfida che vedrà tra i protagonisti Nicolò Barella, ancor più desideroso di trascinare i compagni vista la sua assenza forzata contro il Liverpool. Il Corriere dello Sport rivela un retroscena di mercato che lo riguarda: "Barella - tornando indietro di tre anni esatti - aveva fatto innamorare proprio il Napoli. Vicino a chiudere l'accordo Cagliari, salvo incassare il no di Barella che si oppose al trasferimento. Motivo? La volontà di restare in Sardegna, e raggiungere l'obiettivo salvezza con la maglia rossoblù. Fedeltà allo stato puro, anche di fronte alla chiamata di un grande club come quello di De Laurentiis. L'occasione della carriera sarebbe comunque arrivata di lì a poco. Perché l'Inter si era mossa per tempo, cercando un'intesa con i sardi nel tentativo di prenotare Barella. Che aveva già tantissimi occhi addosso. Ma anche dei margini di crescita che lo hanno portato a Milano nel momento giusto di una giovane carriera".