Nicolò Barella ha prodotto 11 occasioni da gol nelle prime tre partite del Mondiale per Club: nessuno ha fatto meglio

Si è conclusa la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e il tabellone si è aggiornato con le otto sfide valevoli per gli ottavi di finale che partiranno nella giornata di sabato.

Archiviata la prima fase, è tempo di bilanci e statistiche per capire chi ha fatto meglio tra tutte le squadre impegnate nel torneo. Alla voce occasioni da gol create, in prima posizione c'è Nicolò Barella a quota 11 in tre partite. Nessuno ha fatto meglio del centrocampista nerazzurro, che guida la classifica davanti a Montiel del Pachuca (10) e Acuna del River (9).