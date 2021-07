Italia-Spagna, Olmo: “Gara difficile. Barella è cresciuto molto. All’Inter…”

Intervistato da El Pais, il giocatore spagnolo parla della semifinale contro gli azzurri ed elogia Barella

La prima semifinale che andrà in scena a Wembley sarà Italia-Spagna. In una lunga intervista a El Pais, Dani Olmo parla della gara contro gli azzurri e mette in guardia i suoi da Chiesa e Barella. "L'Italia è sempre stata rappresentata da un'ottima difesa e non sarà facile batterla. Ha sempre quello spirito combattivo, anche se giocano in modo diverso. Sono molto aggressivi, ma noi siamo preparati. Questa è una semifinale dell'Europeo e sarà difficile, ma siamo riusciti a superare tutte le avversità, come abbiamo fatto contro Croazia e Svizzera. Se faremo le cose come abbiamo fatto prima, contro l'Italia avremo la possibilità di andare in finale".