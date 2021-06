Barella, inizio timido poi viene fuori. GdS: “Sente l’emozione. Ora serve quello vero”

Nella vittoria dell'Italia sulla Turchia c'è anche il marchio del centrocampista dell'Inter. Ecco il giudizio de La Gazzetta dello Sport

Esordio vincente ieri sera per la Nazionale italiana che, al debutto, ha battuto la Turchia 3-0 . Tra i protagonisti della vittoria degli Azzurri anche il centrocampista dell'Inter Barella che, dopo un primo tempo timido, è venuto fuori nella ripresa contribuendo attivamente alla conquista dei primi tre punti.

Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport: Barella 6,5 - "Lui sì che sente l'emozione e per un tempo non strappa, non aggredisce. Poi si libera della 'scimmia' e fa il suo. Ora serve quello vero".