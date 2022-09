Inter, il vero Barella è sempre lì. Serve continuità, ma quel passaggio illuminante…

Il sardo prima di tutto, perché prima di quell’illuminante imbucata con il contagiri per l’amico Brozo sembrava un’altra serata incolore come quelle vissute all’Olimpico o nel derby. Molle e scarico per un’ora abbondante, anche contro i granata il centrocampista azzurro si è visto poco e niente a supporto dell’attacco, ma non c’è stata traccia di quei gesti di nervosismo e di quei continui rimbrotti per cui si è fatto notare in questo primo scorcio di stagione. La lucidità e la personalità esibite nel confezionare quell’assist al bacio sono poi la prova che il vero Barella è sempre lì. Tutt’al più, si tratta di lavorare sulla continuità e su quelle gambe che a volte sembrano non rispondere", spiega Gazzetta.it.