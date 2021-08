Inter-Genoa, Barella in campo con la patch del miglior centrocampista 2020/21

Il giocatore dell'Inter è stato premiato come miglior centrocampista del campionato appena concluso

Stagione esaltante quella passata per Barella culminata con lo scudetto e poi la vittoria dell'Europeo. Il centrocampista dell'Inter è stato premiato come miglior centrocampista della Serie A 2020/21. Sulla maglietta che indossa oggi contro il Genoa, il nerazzurro esibisce il premio ricevuto. Patch del migliore ben in vista per Barella sulla nuova divisa nerazzurra: