Barella a caccia di gol e record. Il centrocampista si specchia nel suo mito Stankovic

Nell'Inter che stasera si sfiderà la Sampdoria ci sarà il ritorno in regia di Marcelo Brozovic . Al suo fianco, come sempre, il suo fiero scudiero Barella. Il centrocampista è alla ricerca di un gol che manca da tempo.

"Oggi Nicolò si specchia di nuovo nel suo mito. Da quando si è vestito di nerazzurro nel 2019, in un modo o nell’altro tutti ad Appiano glielo ripetono. «Ispirati a lui, guarda a Deki». E il diminuitivo sta per Dejan (Stankovic), un tempo centrocampista totale e oggi allenatore sulla sottile linea di galleggiamento tra la A e la B con la Sampdoria. Dopo il gol dell'andata l’ex cagliaritano aveva il miglior feeling realizzativo della carriera: al solito misto di generosità, altruismo e corsa, aveva aggiunto i gol. Quello segnato alla Samp (e al suo vecchio poster) era addirittura il sesto stagionale, il quinto in totale in A, tutti concentrati dalla quarta alla dodicesima giornata. Nel pallottoliere va aggiunta anche la perla nella notte incantata del Camp Nou", racconta La Gazzetta dello Sport.

WIl 3-0 alla Samp è datato 29 ottobre e da allora Barella ha continuato a incastrarsi perfettamente con gli altri pezzi della mediana, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre a Genova tornerà a riabbracciare il vecchio amico Brozo, più leader in campo che fuori. La curiosità, semmai, è che da allora Barella non ha più assaporato la gioia a cui si stava assuefacendo: nessuna altra rete in nessuna competizione. Gliene basterebbe una sola per toccare il suo record personale: finora in una stagione ne ha messe in fila massimo 6, nel 2017-18 a Cagliari. Due anni prima di trasferirsi a Milano, quando già Deki era da tempo appeso sul muro", chiude Gazzetta.