Italia, Barella fa impazzire Locatelli in panchina. “Non l’ha presa bene”. Arriva risposta

L'interista e il giocatore del Sassuolo protagonisti di un siparietto che ha fatto divertire i tifosi: tanti commenti sui social

Barellanon ha giocato nella gara contro il Galles dell'Italia. È rimasto in panchina, accanto a Locatelli. E ad un certo punto una loro immagine in tv ha fatto ridere i tifosi azzurri. L'interista è stato beccato a scherzare con il centrocampista del Sassuolo, gli lanciava una bottiglietta. Lo scherzo andava avanti da un pezzo tanto da aver fatto perdere per un attimo la pazienza al povero Manuel. La sua reazione è stata troppo divertente.