Barella, c’è voglia di rivincita. “Avverte la responsabilità del momento nerazzurro ma…”

L'eliminazione per mano della Macedonia è una ferita ancora aperta per l'Italia e, tra i giocatori, c'è voglia di rivincita immediata

L'eliminazione per mano della Macedonia è una ferita ancora aperta per l'Italia e, tra i giocatori, c'è voglia di rivincita immediata. Questo è il caso anche per Barella , in calo fisico nelle ultime settimane.

"Nicolò anche in azzurro ha confermato uno stato di forma non ottimale: il nuovo status di insostituibile lo ha costretto gli straordinari durante la stagione, e ora tutti ne stanno pagando le conseguenze. Come detto, la svolta mentale per lo scudetto dello scorso anno arrivò proprio dopo il successo con la Juve, dove Barella dominò la scena con un gol e un assist. Un anno dopo, Nicolò ha aggiunto in bacheca un Europeo con la Nazionale e uno scudetto con l’Inter. E a quel tricolore sul petto non vuole proprio rinunciare: Barella è un generoso di natura e avverte la responsabilità del momento negativo nerazzurro, oltre che dell’eliminazione dell’Italia. Ma non è tipo da piangersi addosso: domenica partirà un nuovo campionato, Nicolò è pronto a trascinare i compagni oltre i limiti, da buon capitan futuro", il commento de La Gazzetta dello Sport.