CdS – Barella, non è serata: Pedri gli toglie il riferimento, si innervosisce

Il centrocampista dell'Inter ha giocato una partita al di sotto dei suoi standard, finendo per essere sostituito

L'Italia batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale di Euro 2020. Prestazione ampiamente al di sotto dei suoi standard per Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter ha faticato a trovare le misure di fronte al palleggio iberico, finendo per essere sostituito nel finale di secondo tempo. Il Corriere dello Sport gli dà un 5,5 in pagella: "Il palleggio e le rotazioni del centrocampo iberico lo innervosiscono. Pedri gli toglie il riferimento e Nicolò deve salire su Busquets. Non è la sua serata".