Giudice Sportivo, squalifica per Barella: salta Genoa-Inter. Assenza pesante anche per Nicola

Nicolò Barella è costretto a saltare Genoa-Inter, in programma sabato al Ferraris di Genova, per squalifica. Il centrocampista nerazzurro, ammonito con la Fiorentina, era diffidato e per questo non sarà a disposizione di Conte per la sfida con il Grifone. Anche il Genoa dovrà rinunciare a un giocatore per squalifica: Lukas Lerager, autore tra l’altro del gol decisivo con la Sampdoria, è out perché ammonito da diffidato. Tra gli squalificati, anche Bonifazi (SPAL), Brugman (Parma), Castrovilli (Fiorentina), Colley e Vieira (Sampdoria) e Sabelli (Brescia).