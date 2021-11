Barella, pronto e recuperato per l’Italia: sarà titolare con l’Irlanda del Nord

Buone indicazioni dal ct Mancini sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, non al 100% contro la Svizzera

L'Italia si gioca il pass per i prossimi Mondiali in Qatar questa sera contro l'Irlanda del Nord, con un occhio al risultato della Svizzera. Ci sarà regolarmente Nicolò Barella, recuperato e pronto a scendere in campo dal 1'. Il c.t. Roberto Mancini ha praticamente annunciato l’utilizzo di Tonali e anche la conferma di Barella: "Può giocare, e giocherà meglio rispetto a venerdì", ha detto ieri. Maglia dall'inizio pronta per il giocatore dell'Inter.