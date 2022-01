CorSport su Barella: “Gli manca una cosa per essere top a livello mondiale”

L'analisi del quotidiano sulle prestazioni del centrocampista: "La curiosità, o anche stranezza, è che in Nazionale va decisamente meglio"

"La spiegazione potrebbe anche essere molto semplice. Tenuto conto di quanto corre durante le partite e dell’intensità che esprime regolarmente quando è in campo, è comprensibile che, davanti alla porta avversaria, non abbia l’adeguata lucidità per fare centro". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rendimento di Nicolò Barella, autore di un gol nel girone d'andata. L'ex Cagliari, infatti, non segna dal 18 settembre per il momentaneo 3-0 contro il Bologna, match finito poi 6-1 per i nerazzurri. "Attenzione, il rendimento espresso da Barella è fuori discussione. Nel senso che è sempre su alti livelli. Altrimenti non sarebbe uno dei cardini dell’attuale Inter di Inzaghi, come lo era anche di quella di Conte. Ma, come sottolineato, avrebbe bisogno di aggiungere un’altra dimensione al suo gioco, per entrare definitivamente nell’elite dei centrocampisti mondiali", rimarca il quotidiano.