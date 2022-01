Barella, gol che gli vale un piccolo traguardo nella sua esperienza all’Inter

Il calciatore è il centrocampista italiano del club nerazzurro che ha preso parte a più gol nelle prime 20 partite di campionato.

Ieri ha festeggiato, stappando una bottiglia di vino francese, il secondo gol in questa stagione dopo quello realizzato a settembre contro il Bologna. Altra rete segnata a San Siro per Barella, come quello al Venezia, cercato e voluto per mesi. L'esultanza diceva tutto: quel gol valeva il pari ma pure il raggiungimento di un obiettivo che sfuggiva da tempo: pali, traverse, errori di mezzo. Fino a ieri. Alla fine si è scagliato sulla palla con tutta la forza che aveva e ha bucato il portiere avversario.