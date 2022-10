Barella uomo gol e assist: solo Milinkovic meglio di lui in Serie A. E con l’Inter…

Come riferisce Opta, per la prima volta da quando veste la maglia nerazzurra, Barella ha segnato un gol per due presenze consecutive considerando tutte le competizioni. L'ultima volta era accaduto a marzo 2018 con il Cagliari.

Quello per Lautaro per il gol dell'1-0 è il quarto assist in questo campionato per Barella: da quando é all'Inter ha fornito 27 assist in Serie A, meno solo di Milinkovic-Savic, Berardi e Calhanoglu (tutti a 31). Il serbo è l'unico ad aver fatto meglio di Barella tra i centrocampisti in questo campionato di Serie A: il classe 1997 é il giocatore dell'Inter che ha partecipato a piú gol in questa Serie A (sette, grazie a tre gol e quattro assist).