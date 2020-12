Sky – Inter: Barella, tra oggi e domani Conte lo valuta. Cambio in attacco?

Seduta pomeridiana per l’Inter. Leggero affaticamento per Barella che – confermano da Skysport – potrebbe non partire dal primo minuto con il Bologna. Ma l’allenamento di oggi e la seduta di rifinitura di domani diranno di più sul suo possibile impiego. Molto ci si aspetta da Vidal, che era squalificato nella gara di CL contro il Gladbach ma è un punto fermo per Conte. Si pensa ad un possibile cambio in attacco: Sanchez potrebbe far riposare uno dei due attaccanti.

(Fonte: SS24)